Germania: ministra Interno Faeser, standard uniformi per protezione infrastrutture critiche (2)

- A tal fine, Faeser propone per le imprese attive nel settore l'istituzione di “una gestione del rischio operativo e delle crisi”, l'esecuzione di analisi e di valutazioni del rischio, nonché l'elaborazione di “piani per la resilienza”. Inoltre, dovrebbero essere attuate “misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate nonché di sicurezza” per le singole strutture. Per esempio, si tratta dell'erezione di recinzioni e barriere, controlli di accesso e sicurezza, ma anche diversificazione delle catene di approvvigionamento. Nel disegno di legge di Faeser sono 11 i comparti classificati come infrastrutture critiche: energia, trasporti, banche, mercato finanziario, sanità, acque potabili e reflue, digitale, pubblica amministrazione, spazio e produzione, trasformazione e distribuzione dei generi alimentari. (Geb)