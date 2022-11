© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto una legge di bilancio in 30 giorni, che ha rassicurato i mercati. Non ci sono rivoluzioni in 30 giorni". Lo ha detto il sottosegretario per l'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. "Destinare 21 miliardi all’emergenza caro-bollette, in una manovra di 32, è stato indispensabile”, ha aggiunto.(Rin)