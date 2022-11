Migranti: Schinas, non possiamo agire caso per caso, serve accordo su Patto migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo gestire la crisi migratoria evento per evento, crisi per crisi. Abbiamo bisogno di un accordo europeo sul Patto per la migrazione e l'asilo. Lo ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue, nel corso di un suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "Ogni salvataggio dimostra che ci saranno sempre sfide e che le nostre risposte non devono essere ad hoc. Non possiamo continuare a lavorare evento per evento, crisi per crisi, nave per nave. È giunto il momento per creare un quadro europeo per l'asilo e la migrazione sostenibile, completo e olistico", ha detto. "Dal settembre 2020, abbiamo messo sul tavolo il Patto dell'Ue sulla migrazione e l'asilo. È ironico, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma sembra fuori portata", ha aggiunto. "È come avere un paracadute, ma scegliere di saltare dall'aereo senza. Se abbiamo imparato qualcosa negli ultimi anni e in questo susseguirsi di crisi, è che volare da soli non è un'opzione. Ora abbiamo bisogno di un accordo europeo sul patto", ha concluso. (Beb)