Israele: viceministro Cirielli su attacco coordinato a Gerusalemme, “solidarietà al popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esaltato dall’ideologia dello Stato Islamico e infervorato dalla propaganda di Hamas, il sistema del terrore continua a mietere vittime innocenti nello Stato ebraico, con lo scopo di seminare paura e odio, solo per ricerca di visibilità, su uno sfondo fatto esclusivamente di aggressività, violenza e morte": lo dichiara il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. "Solidarietà al popolo e al governo di Israele per il duplice attacco subito stamattina a Gerusalemme. Una vergognosa escalation terroristica che sembra non volersi arrestare”, ha aggiunto Cirielli. (Res)