Corea del Sud: ministro Difesa Lee incontra omologhi di Indonesia, Filippine e Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Lee Jong-sup, ha incontro le controparti di Indonesia, Filippine e Vietnam in Cambogia. Lo riferisce tramite una nota il ministero della Difesa sudcoreano. I colloqui si sono svolti a margine della ministeriale sulla Difesa tra l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico e i suoi partner di dialogo (Admm-Plus), che si conclude oggi a Phnom Penh, in Cambogia. Durante il colloquio con l'omologo indonesiano Prabowo Subianto, Lee ha fatto il punto della cooperazione tra le industrie degli armamenti dei due Paesi, incluso il progetto di sviluppo dell'aereo da combattimento Kf-21. L'Indonesia ha acconsentito a farsi carico del 20 per cento dei costi di sviluppo del velivolo, stimati in 8.800 miliardi di won (6,5 miliardi di dollari). Lee ha anche chiesto di regolarizzare gli incontri tra i ministri della Difesa della Corea del Sud e dell'Asean in vista della presidenza indonesiana dell'Associazione, il prossimo anno. (Git)