Energia: Weir (Trafigura), crisi del gas in Europa è stata "potenzialmente mitigata"

- La crisi europea del gas è stata "potenzialmente mitigata" e i timori su possibili carenze alle forniture sono calati. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Trafigura, Jeremy Weir, intervenendo al “Financial Times Commodities Asia Summit” in corso a Singapore. Secondo Weir che guida una delle più importanti multinazionali di commercio di materie prime al mondo, le preoccupazioni per la carenza di gas in Europa sono diminuite e il continente dovrebbe avere forniture di gas sufficienti per il periodo invernale sintanto che il gasdotto attraverso l'Ucraina rimarrà aperto. Trafigura prevede che su 100 miliardi di metri cubi di stoccaggio di gas in Europa, tale quota scenderà a circa 30 miliardi di metri cubi. "Se così fosse, potremmo non avere così tanti problemi il prossimo inverno successivo, che era in realtà la vera preoccupazione", ha detto Weir.(Rel)