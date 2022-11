Turchia: terremoto nel nord-ovest provoca decine di feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter ha provocato decine di feriti nella località di Duzce, nel nord-ovest della Turchia, a circa 240 chilometri da Ankara. Lo ha riferito il ministro dell’Interno turco, Suleiman Soylu, precisando che le forze di sicurezza hanno completato le operazioni di ispezione nei villaggi che circondano l’epicentro del terremoto e non hanno segnalato danni gravi. Tuttavia, ha fatto sapere il ministro, c'è stata un'interruzione dell’elettricità in alcune zone, e le autorità si sono adoperate per ripristinarla. Il terremoto, verificatosi intorno alle 4:00 ora locale (le 2:08 in Italia), è stato avvertito dai residenti Istanbul, Ankara, Bursa, Eskisehir, Cankiri, Zonguldak e Sakarya. La profondità, secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, è stata di 6,81 chilometri sotto la superficie terrestre. Da parte sua, il ministro della Sanità Fahrettin Koca ha fatto sapere che almeno 35 persone sono rimaste ferite. Un individuo, gettatosi da un edificio in preda al panico, versa in gravi condizioni.(Res)