Corea del Nord: sorella di Kim Jong-un denuncia "doppi standard" del Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Yo-jong, vicedirettrice di dipartimento del Comitato centrale del Partito del lavoro della Corea del Nord e sorella del leader Kim Jong-un, ha contestato l'incontro di emergenza convocato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all'inizio di questa settimana, in risposta al lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord lo scorso 18 novembre. Il un comunicato rilanciato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), Kim ha accusato il Consiglio di applicare un "doppio standard": "Il Consiglio di sicurezza Onu ha chiuso gli occhi di fronte alle pericolose esercitazioni militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud e al loro vorace accumulo di armamenti" ostile alla Corea del Nord, e ha invece reagito "all'esercizio dell'inviolabile diritto all'autodifesa" da parte di Pyongyang, ha sostenuto la sorella del leader nordcoreano. "Si tratta in tutta evidenza di una applicazione di doppi standard", prosegue il comunicato. Kim Yo-jong ha avvertito che "gli Stati Uniti dovrebbero tener presente che non importa quanto disperatamente cerchino di disarmare la Repubblica Popolare Democratici di Corea, non potranno mai privarla del suo diritto all'autodifesa, e che più insisteranno nei loro atti ostili, più si troveranno ad affrontare una fatale crisi di sicurezza". (segue) (Git)