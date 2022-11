Legge bilancio: Leo, ora la tregua fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, spiega al "Corriere della Sera" che la nuova tassa sugli extra profitti delle società del settore energia è la maggiore voce di entrata della manovra: "Il gettito previsto nel 2023 è di circa tre miliardi. Li incasseremo correggendo la base imponibile 2022 della tassa introdotta dal precedente governo e aumentando l'aliquota dal 25 al 35 per cento. Poi, per il 2023, abbiamo completamente cambiato la base, facendo riferimento non più al differenziale Iva ma all'utile di bilancio, sulla scia del regolamento Ue". Quanto alla tregua fiscale: "Non ci sono entrate nel 2023 sotto questa voce nella manovra, ma solo negli anni successivi, secondo valutazioni in corso. In ogni caso, la tregua fiscale, che non riguarda solo cartelle, intende riequilibrare il rapporto fisco-contribuente. E non ci sono condoni. Prima delle cartelle, partiamo dalle dichiarazioni". "Ci sono tanti contribuenti - continua Leo - che nei modelli di denuncia dei redditi tra il 2019 e il 2021 hanno dichiarato tutto, ma poi non sono riusciti a versare le imposte dovute. Ad esempio, a causa del Covid. E allora noi diamo la possibilità di saldare il debito col fisco in cinque anni e con una sanzione del 3 per cento". (segue) (Res)