Legge bilancio: Leo, ora la tregua fiscale (2)

- Ma c'è anche chi ha evaso dichiarando meno del dovuto. In questi casi le giustificazioni non reggono: "Abbiamo previsto due casi. Se il fisco ancora non ha contestato l'evasione, diamo la possibilità di un 'ravvedimento operoso' più graduale: si paga tutto il dovuto ma con più tempo, in due anni e con una sanzione del 5 per cento. Se invece l'evasione è già stata contestata, il contribuente può pagare a rate, in cinque anni, e con una sanzione del 5 per cento, oppure, se pensa che il fisco sia in errore, può ricorrere all'accertamento con adesione, apre cioè una trattativa col fisco per ridurre l'importo dovuto. Infine, se c'è già un contenzioso in corso, può chiuderlo, a seconda dell'esito e dello stato del giudizio, accedendo ad una conciliazione giudiziale". Non si tratta di un condono secondo il viceministro, tuttavia ci sono tanti sconti, anche per chi ha evaso. E le cartelle fino a mille euro vengono annullate: "Con la tregua fiscale vogliamo instaurare un rapporto non più conflittuale col contribuente e smaltire il magazzino crediti dell'Agenzia delle entrate, che ha raggiunto 1.132 miliardi, di cui solo una minima parte esigibile. Ecco perché cancelliamo le cartelle fino a mille euro notificate fino al 2015, mentre per le altre si dovrà pagare tutto, ma in cinque anni, senza sanzioni, aggi e interessi". I contribuenti interessati dalle misure sono "tantissimi. Basti pensare che quelli che hanno cartelle pendenti sono 19 milioni", ha concluso Leo. (Res)