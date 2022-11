Migranti: Minniti (Med Or), un piano dell'Ue per il benessere dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Minniti ha un piano per l'Africa. Un progetto articolato, che non parte dal governo dei flussi migratori ma a esso giunge. "Una visione europea", la definisce in una intervista a "Repubblica" l'ex ministro dell'Interno. Ieri era ospite a Metropolis, webtalk del gruppo Gedi. Si discute da anni di un piano Marshall per l'Africa da 100 miliardi, Meloni lo chiama piano Mattei: "Un progetto da 100 miliardi non si farà mai. Uno Stato da solo non ce la fa a recuperare l'iniziativa politica nel Nord Africa perché ci sono player come Cina, Russia e Turchia. Ma il futuro dell'Europa passa dall'Africa, non è più il tempo di politiche emergenziali". L'idea dell'ex ministro è "un piano europeo per l'Africa che sia, fin dal titolo, ambizioso. Si potrebbe chiamare 'Per la stabilizzazione politica, il sostegno economico, la prosperità sociale'. L'Europa mette sul tavolo, subito e per iniziare, 3 miliardi di euro, cioè la metà di quanto abbiamo dato alla Turchia. Serve un segnale forte per riprendere l'iniziativa politica in quell'area per noi cruciale". Soldi che vanno "in investimenti in Egitto, Tunisia e gli altri Paesi di partenza, e non per costruire hotspot, che non sono la soluzione. Neppure il più autoritario dei governi riuscirà a fermare la legittima aspirazione dei giovani a raggiungere l'Europa. Oltre agli investimenti, gli stati Ue garantiscono corpose quote di ingressi legali, perché c'è bisogno di lavoratori qualificati". (segue) (Res)