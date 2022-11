Migranti: Minniti (Med Or), un piano dell'Ue per il benessere dell'Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quote da gestire "attraverso la nostra rete diplomatica e consolare, cui le persone si possono rivolgere per chiedere di entrare in uno degli stati Ue. Con un unico vincolo, però: il Paese di partenza si impegna al rimpatrio immediato degli arrivi illegali. Toglieremo così linfa vitale ai trafficanti di esseri umani". In Italia una legge su questo tema c'è già, si chiama Bossi-Fini: "Va riformata subito. È obsoleta". Lo scambio può funzionare con Tunisia ed Egitto, ma sembra difficile nella Libia attuale dei due governi, coni mercenari russi della Wagner in Cirenaica e i militari turchi a Tripoli: "Se l'Europa si presenta in Libia con un piano per la stabilità e prosperità, potrà pretendere di avere un interlocutore unico di governo. Sarà quindi un incentivo politico per le classe dirigenti libiche. Il governo libico dovrà garantire poi che i soldi non finiscano nelle mani sbagliate", ha concluso Minniti. (Res)