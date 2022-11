Legge bilancio: Bonomi (Confindustria), manovra senza visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro mesi e poi chi lo sa. Carlo Bonomi scorre l'elenco delle misure approvate lunedì sera dal governo Meloni e subito trova la quadra del pensiero: "È una legge di bilancio a tempo", riassume sicuro il presidente di Confindustria in una intervista alla "Stampa". Poi si spiega: "Giustamente, hanno concentrato due terzi degli interventi sul caro-energia, ma solo sino al 31 marzo. Bisognerà capire cosa succederà dopo. Oggi la legge di bilancio è prudente sui saldi, lo apprezziamo. Ma il primo aprile cosa ci aspetta?". Il numero uno degli industriali vede poco o nulla di fatto sul cuneo fiscale, contesta la strategia del taglio delle tasse, chiede una politica industriale vera, teme un autunno/inverno di tensioni e denuncia la manifesta carenza di prospettive. Sono i tempi più difficili, ammette. E, se non bastasse, "sulla manovra pendono tre incognite. La prima è il tempo, la sua durata, cose a cui nessuno sembra pensare. Poi c'è la politica: è evidente che sono state prese decisioni per accontentare le diverse anime della maggioranza, e questo viene prima delle vere urgenze del paese. La terza è che mancanza di visione. Sulla lotta alla povertà, come su occupabilità e produttività". (segue) (Res)