Legge bilancio: Bonomi (Confindustria), manovra senza visione (2)

- "Se l'obiettivo, - osserva Bonomi - specialmente in una fase di rallentamento congiunturale, fosse lavorare sul Pil potenziale e la crescita del Paese, i provvedimenti dovrebbero puntare in questa direzione. Se invece l'approccio è tenere insieme le varie anime della maggioranza, prendere intanto micro-decisioni e spostare tutto avanti di tre mesi, è molto diverso. A noi imprenditori preme la prima scelta, non la seconda". Salva il capitolo calmiera-energia: "Si, è importante, come chiedevamo. Certo ci sarebbe piaciuto più un intervento alla tedesca che il credito d'imposta sui costi energetici, ma va bene. Però sono fondi che finiscono a marzo. Se ad aprile puntano a nuove misure tutte in deficit, sarebbe meglio dirlo subito". Altro di soddisfacente: "È un bene che si sia tenuta la barra dritta sulla finanza pubblica". (segue) (Res)