Migranti: Schinas, serve un patto a livello europeo

- "Non possiamo più gestire la migrazione sull'urgenza, passando di crisi in crisi, dobbiamo rompere questo modello di lavoro e operare nell'ambito di soluzioni comuni europee strutturate e sancite dal diritto dell'Ue: la soluzione definitiva è rappresentata dalle nostre proposte contenute nel Patto per la migrazione e l'asilo", presentato nel settembre 2020. Lo ha detto al "Corriere della Sera" Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue con delega alla promozione dello stile di vita europeo, che include anche la migrazione. "Finché non avremo questo grande accordo — spiega — saremo costretti a operare come pompieri". Schinas oggi interverrà alla plenaria del Parlamento Ue, insieme alla commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, sulla necessità di una soluzione europea all'asilo e alla migrazione. Quanto alle novità del piano d'azione per il Mediterraneo centrale: "È un'ulteriore prova della nostra capacità di gestire le crisi. Per evitare che i nostri Stati membri litighino pubblicamente sulla migrazione, cerchiamo di aiutarli a trovare una via d'uscita, ma questo di per sé non è una soluzione definitiva. La soluzione definitiva è solo nel Patto". "La novità di questo piano, che discuteremo con i ministri venerdì, - aggiunge - è che non si occupa solo di ricerca e salvataggio. Copre ciò che accade prima che le navi si trovino vicino all'Europa, grazie a numerosi e solidi partenariati con le organizzazioni internazionali e i Paesi di origine e di transito, e riguarda anche ciò che accade dopo che queste persone sono state salvate in mare con il meccanismo di solidarietà. Questo è il valore aggiunto". (segue) (Res)