Migranti: Schinas, serve un patto a livello europeo (2)

- Secondo Schinas "la vicenda Ocean Viking ha creato una crisi europea e ha portato due dei nostri Stati membri a confrontarsi su qualcosa che normalmente deve essere risolto in modo diverso. Secondo il diritto internazionale, la responsabilità è del Paese nelle cui acque territoriali si trova la nave. L'Italia si è rifiutata di ottemperare pienamente e ha mandato la nave in Francia creando questa situazione per avere una soluzione europea. Immaginate cosa sarebbe successo se anche i francesi non avessero accettato. Ora bisogna disinnescare questa mini crisi e trovare soluzioni pratiche che aiutino sia l'Italia a gestire questo percorso sia la Francia che ha dovuto accettarne le conseguenze". Quanto alla crisi dell'Ocean Viking, il vicepresidente ritiene sia stata "un'esperienza pedagogica, tutti i governi dei nostri Stati sanno bene che hanno più da guadagnare lavorando con Bruxelles e i loro partner piuttosto che contro di loro", ha concluso Schinas. (Res)