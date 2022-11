Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri viene intervistato da Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore, nel corso della XXXIX Assemblea nazionale dell'Anci "La voce del Paese. La parola alle nostre comunità" in programma alla Fiera di Bergamo. L'evento è trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social dell'Anci (ore 11)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al talk "Il caso Roma" con la presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri e il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari, nell'ambito dell'evento Open Summit 2022 di Green&Blue. Roma, Auditorium del Maxxi, via Guido Reni, 4a (ore 18:30)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene al panel "Opportunità e futuro per gli eventi sul territorio italiano, in particolare su Roma e Lazio" in occasione della seconda edizione del "Bea - Festival Italiano degli Eventi e della Live Communication", appuntamento di riferimento per la Event Industry italiana e internazionale. Roma, Pratibus District, viale Angelico, 52 b(ore 10:30) (segue) (Rer)