Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2022 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. L'aggiornamento del Rapporto sarà presentato da Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei).Roma, Centro Congressi Trevi, piazza della Pilotta, 4 (ore 10)- Convegno "Sport e Giovani – Oratori, dove tornare a fare sport". L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari D'Oro al Merito Lazio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Lazio. All'incontro, che sarà moderato da Ugo Russo, sarà ospite l'ex campione e maestro di Sport Giancarlo De Sisti.Roma, Istituto Santa Maria, viale Manzoni, 5 (ore 10)- "La violenza sulle donne non merita futuro": al policlinico Gemelli una tavola rotonda per sensibilizzare l'opinione pubblica. Roma, hall del Policlinico Gemelli (ore 10:30) (segue) (Rer)