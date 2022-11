Malesia: nodo premier, Muhyiddin respinge proposta di istituire governo di unità nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte nazionale, coalizione di partiti conservatori guidata dall'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), non sosterrà nessuna delle due coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni politiche che si sono tenute in Malesia lo scorso fine settimana. Lo ha annunciato oggi il primo ministro uscente e vicepresidente dell'Umno, Ismail Sabri Yaakob, al termine di un incontro dei parlamentari del Fronte nazionale convocato prima della scadenza per la presentazione al re delle candidature alla carica di primo ministro. In un messaggio pubblicato su Facebook, Ismail ha annunciato che "il consiglio supremo di Bn ha deciso di non sostenere nessuna coalizione per la formazione di un governo. Bn non sostiene Pakatan Harapan né Perikatan Nasional. Al momento, Bn concorda di restare all'opposizione". (segue) (Fim)