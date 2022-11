Malesia: nodo premier, Muhyiddin respinge proposta di istituire governo di unità nazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avversario di Muhyiddin in questa fase è Anwar Ibrahim, leader del blocco riformista Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph). La coalizione di Anwar ha conquistato 82 seggi nel nuovo parlamento, più dei 73 dell’Alleanza nazionale. Tuttavia, il tentativo dei riformisti di assicurarsi il sostegno del Fronte nazionale non ha prodotto risultati di sorta. L’incontro avvenuto all'indomani delle elezioni tra Anwar e Zahid Hamidi, presidente dell’Umno, si è concluso senza un accordo sulla formazione del futuro governo. A livello statale, il Fronte nazionale già collabora con il Patto della speranza in diverse aree del Paese. Le due coalizioni hanno deciso di formare governi negli Stati di Perak e Pahang, dove pure le elezioni di sabato scorso non hanno prodotto maggioranze chiare. (segue) (Fim)