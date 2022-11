Corea del Sud: Yoon chiede a Elon Musk di costruire una gigafactory nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha chiesto all'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, di investire nel Paese, anche tramite la costruzione sul suolo coreano di una "gigafactory" di Tesla per la produzione di auto elettriche. Yoon e Musk hanno intrattenuto un colloquio in videoconferenza alle 10 di stamattina (ora di Seul). Lo riferisce una nota dell'ufficio di presidenza sudcoreano, secondo cui i due interlocutori si sono scambiati opinioni in merito alla "innovazione tecnologica globale" e hanno discusso "la cooperazione per gli investimenti relativi alla produzione di veicoli elettrici in Corea". Yoon avrebbe dovuto incontrare Musk personalmente la scorsa settimana al vertice del B-20 a Bali, in Indonesia, ma il magnate, reduce dalla complessa acquisizione del social media Twitter, non aveva preso parte all'evento. (Git)