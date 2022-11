Usa: Arizona, candidato procuratore repubblicano fa causa alle autorità elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale del Partito repubblicano e Abraham Hamadeh, candidato del partito alla carica di procuratore generale dell'Arizona, hanno intentato causa contro le autorità elettorali di quello Stato a seguito delle elezioni di medio termine dello scorso 8 novembre, denunciando presunte irregolarità nella gestione del voto. Hamadeh ha perso l'elezione contro la democratica Kris Mayers per soli 510 voti, al termine di una procedura di spoglio protrattasi per più di una settimana. I Repubblicani e Hamadeh hanno intentato la causa contro Mayers e la segretaria di Stato dell'Arizona Katie Hobbs, che oltre ad essere la massima autorità elettorale dello Stato, ha preso personalmente parte al voto dell'8 novembre nella veste di candidata governatrice del Partito democratico, sconfiggendo la repubblicana Kari Lake, che ha denunciato a sua volta presunte irregolarità. Come per le elezioni governatoriali, Hamadeh contesta i ritardi e i disguidi che hanno segnato le procedure di voto e di spoglio delle schede nella contea di Maricopa, la più popolata dello Stato. (Was)