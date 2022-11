Asean: Myanmar escluso da ministeriale Difesa in Cambogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro annuale dei ministri della Difesa dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), in corso in Cambogia, si svolge in assenza di rappresentanti del Myanmar, a conferma dell'isolamento della giunta al potere in quel Paese dal golpe militare di febbraio 2021. L'Associazione, che imputa al governo militare birmano l'assenza di progressi verso la soluzione della crisi politica, ha escluso dagli incontri di alto profilo il capo della giunta e delle forze armate birmane, generale Min Aung Hlaing, e il ministro degli Esteri Wunna Maung Lwin, invitando invece un "rappresentante non politico". Come sottolineato dal quotidiano "Straits Times", è la prima volta che l'Asean applica una restrizione di questo genere anche all'annuale incontro dei ministri della Difesa: il ministro della Difesa del governo militare birmano, Mya Tun Oo, aveva infatti partecipato alla ministeriale dello scorso anno, che si era svolta in formato virtuale a causa della pandemia di Covid-19, e all'incontro dello scorso giugno a Phnom Penh. (segue) (Fim)