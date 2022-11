Asean: Myanmar escluso da ministeriale Difesa in Cambogia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Myanmar resta parte integrante dell’Asean, ma senza rappresentanza politica nei vertici e nelle riunioni dei ministri degli Esteri. Il Consenso in cinque punti rimane valido e deve essere attuato. Questa la conclusione dei leader dell’organizzazione regionale riuniti a Phnom Penh il 13 novembre per il 40mo e 41 summit. La situazione in Myanmar è ancora “critica e fragile, con una violenza crescente” che è motivo di preoccupazione non solo per il Paese ma per tutta la comunità dell’Asean, hanno premesso i leader, giudicando scarsi i progressi registrati nell’attuazione del Consenso. L’Asean è impegnata ad assistere il Myanmar nel conseguimento di una soluzione pacifica e durevole e ha come punto di riferimento il Consenso in cinque punti, che “dovrebbe essere applicato per intero”. È necessario che la sua attuazione sia verificabile con “indicatori concreti, pratici e misurabili” e una “specifica tabella di marcia”. I ministri degli Esteri sono stati incaricati di elaborare un piano a questo proposito. (segue) (Fim)