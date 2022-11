Nepal: elezioni, premier Deuba ottiene settimo mandato parlamentare consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Sher Bahadur Deuba, ha vinto per la settima volta consecutiva l'elezione per il seggio parlamentare nel collegio di Dadeldhura 1, nel contesto delle elezioni che si sono tenute nel Paese il 20 novembre. Deuba ha ottenuto 25.534 voti, mentre il suo principale rivale, Sagar Dhakal, se ne è aggiudicati soltanto 1.302. Prosegue frattanto lo scrutinio dei voti da cui emergeranno i nuovi equilibri alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale. Al momento, il Congresso nepalese (Nc) del primo ministro Deuba è in testa nella quota uninominale della Camera Il Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) di Khadga Prasad Sharma Oli è in vantaggio invece nella quota proporzionale. Per la Camera dei rappresentanti, 165 seggi sono assegnati col sistema uninominale e 110 con quello proporzionale. Il sistema misto vale anche per le assemblee statali: dei 550 seggi complessivi, 330 sono assegnati col maggioritario e 110 col proporzionale. (segue) (Inn)