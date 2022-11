Nepal: elezioni, premier Deuba ottiene settimo mandato parlamentare consecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto la Commissione elettorale ha reso noto che l’affluenza è stata del 61 per cento, al di sotto del 72 per cento delle amministrative di maggio, su poco meno di 18 milioni di elettori registrati. Il commissario capo, Dinesh Thapaliya, ha detto che ci vorranno circa otto giorni per i risultati definitivi. La Commissione ha vietato i sondaggi pre-elettorali e gli exit-poll. Secondo le indiscrezioni della stampa, la coalizione di “centro-sinistra” che sostiene il governo del premier Deuba è favorita. Della maggioranza uscente fanno parte, oltre al Congresso, il Centro maoista e i Socialisti unificati, col sostegno esterno del Partito socialista del popolo (Pspn) e del Partito socialista democratico (Lspn). L’esecutivo Deuba si è insediato nel luglio del 2021, subentrando a quello guidato da Oli, la cui maggioranza aveva perso il sostegno di Dahal e Nepal. (Inn)