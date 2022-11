Usa: New York vara limiti al "mining" delle criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha firmato ieri una norma che limita temporaneamente le attività di "mining" delle criptovalute sul territorio di quello Stato, sulla base di considerazioni legate al consumo di energia e all'impatto ambientale di tali attività. Lo riferisce il quotidiano "New York Times", sottolineando che New York è il primo Stato Usa a imporre questo tipo di limiti. Il provvedimento firmato da Hochul era stato approvato dai legislatori statali a giugno, ma la firma della governatrice è giunta solo a seguito del recente collasso dell'exchange di criptovalute Ftx, che sembra aver fornito l'impulso per una nuova fase di regolamentazione del settore. Più che a questioni di trasparenza e tracciabilità, però, lo Stato di New York si è concentrato sull'impatto ambientale delle tecnologie legate alla criptovalute, decretando una moratoria biennale dei permessi per gli stabilimenti termoelettrici utilizzati per alimentare il "mining" di criptovalute sulla base della cosiddetta "proof of work authentication". La legge firmata da Hochul dà anche ordine al dipartimento per la Conservazione ambientale di New York di studiare l'impatto ambientale delle operazioni informatiche basate su tale metodo di autenticazione digitale. (Was)