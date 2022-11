Regno Unito: prima rivolta interna per Sunak, ritirata riforma urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak è stato costretto a rimandare l'attuazione delle tanto attese riforme urbanistiche, dopo che una cinquantina di parlamentari del Partito conservatore hanno minacciato di ribellarsi contro tale misura. Il primo ministro avrebbe dovuto affrontare la prima grande prova contro la sua autorità lunedì prossimo, quando i parlamentari avrebbero dovuto votare il piano del governo che prevedeva una serie di obiettivi obbligatori per la costruzione di 300 mila nuove abitazioni all'anno. Tuttavia, un totale di 50 parlamentari conservatori - inclusi otto ex membri del governo - hanno firmato un emendamento al progetto di legge che avrebbe abolito tali obiettivi. Per questo motivo, spiega il quotidiano "The Telegraph", ieri sera il governo ha dichiarato che il voto sul progetto di legge sarebbe stato rinviato, motivando la decisione a causa del fitto calendario parlamentare. I partiti di opposizione hanno affermato che la vera ragione di tale "caos", tuttavia, starebbe nel fatto che Sunak sarebbe "spaventato" dai suoi stessi parlamentari. Il passo indietro del governo è giunto dopo che la ribelle leader Theresa Villiers, ex ministra per l'Irlanda del Nord, ha affermato che i piani incoraggeranno "quella forma di sviluppo che danneggia l'ambiente e la qualità della vita". Villiers ha dichiarato: “Questa è una vittoria significativa per i parlamentari. Dimostra che i ministri sanno che devono ascoltarci e hanno bisogno di più tempo per trovare una soluzione". (Rel)