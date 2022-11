Indonesia: terremoto Giava Occidentale, inviati oltre 14mila soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 14mila militari e funzionari di polizia sono stati inviati dal governo dell'Indonesia a Giava Occidentale, per assistere le operazioni di ricerca e soccorso dopo il violento terremoto verificatosi in quella provincia lunedì. Lo riferiscono i media locali, sottolineando che nelle zone maggiormente colpite dal sisma si continua a scavare tra le macerie nel tentativo di individuare i dispersi. Il terremoto ha causato almeno 268 le vittime, molte delle quali minori, ma il bilancio è destinato quasi certamente ad aumentare, secondo l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Bnpb). I feriti sono più di mille e che circa 60 mila persone sono state evacuate. L’Agenzia ha aggiunto che ci sono ancora 151 dispersi. Il sisma, di magnitudo 5,6, è stato registrato alle 13:21 ora locale di lunedì con epicentro a circa dieci chilometri dalla reggenza di Cianjur, nella provincia di Giava Occidentale, ed è stato avvertito anche nella capitale Giacarta, circa cento chilometri a nord. (Fim)