Ucraina: il Regno Unito invierà a Kiev elicotteri Sea King

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Gli elicotteri Sea King faranno parte del nuovo pacchetto di assistenza militare che il Regno Unito intende inviare all'Ucraina per difendersi dall'aggressione militare russa. È quanto appreso dal quotidiano "The Times", secondo cui il pacchetto di aiuti include anche 10 mila proiettili di artiglieria. Secondo le fonti del "Times", verranno consegnati in totale tre elicotteri, di cui uno sarebbe già in dotazione delle forze armate di Kiev. È la prima volta che un velivolo con equipaggio viene donato dal Regno Unito all'Ucraina. Ben Wallace, il ministro della Difesa, ha annunciato il nuovo pacchetto di aiuti letali prima di una riunione dei ministri della Difesa europei in Norvegia. (segue) (Rel)