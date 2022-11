Ucraina: il Regno Unito invierà a Kiev elicotteri Sea King (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il Regno Unito oggi ospiterà, infatti, i ministri di 12 Paesi del Nord Europa, tra cui Germania e Polonia, a bordo della portaerei Hms Queen Elizabeth per tenere dei colloqui volti a promuovere il sostegno all'Ucraina e contrastare la minaccia della Russia. La Queen Elizabeth è una delle due portaerei britanniche e la più grande nave da guerra della Royal Navy, la marina del Regno Unito. Attualmente è ancorata a Oslo, capitale della Norvegia, da dove dovrebbe salpare per l'Artico per prendere parte all'Operazione Achillean, una serie di esercitazioni militari con gli alleati della Nato, dopo i colloqui odierni. Wallace ha affermato che i 10 mila proiettili aggiuntivi insieme ai recenti impegni di fornire mille missili terra-aria e 125 cannoni antiaerei aiuterebbero l'Ucraina a difendere il territorio riconquistato intorno a Kherson. (Rel)