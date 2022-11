Usa: Hp si prepara a tagliare fino a seimila dipendenti per calo nella domanda di computer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Hp, specializzata nella produzione di computer, stampanti e relativi materiali di consumo, si sta preparando a tagliare fino al 12 per cento della forza lavoro complessiva, in previsione di un brusco calo della domanda globale di computer da qui fino al prossimo anno. L’amministratore delegato, Enrique Lores, ha dichiarato al “Wall Street Journal” di non aspettarsi “cambiamenti significativi” all’interno del mercato, da qui al prossimo anno. La società, che ad oggi conta circa 51 mila dipendenti, ha in programma di tagliarne tra i quattro e i seimila, nel quadro di un piano di trasformazione teso a portare un risparmio di 1,4 miliardi di dollari. Gli ultimi dati trimestrali pubblicati dal gruppo mostrano un calo di 11,2 punti percentuali per quanto riguarda i ricavi, che hanno determinato una perdita netta per il periodo. (Was)