Ecuador: violenza nelle carceri, governo installa sistema di riconoscimento facciale

- L'Ecuador ha installato nelle carceri del Paese un nuovo sistema elettronico di riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale. Lo ha annunciato il presidente Guillermo Lasso avvertendo, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, che il sistema è in grado di "agire in modo immediato a fronte di qualsiasi disturbo" in ognuna delle 36 carceri del sistema penitenziario nazionale (Snai). L'annuncio avviene a meno di una settimana dall'ultima rivolta carceraria che ha provocato dieci vittime nella prigione di El Inca, a nord della capitale Quito. Si è trattato dell'undicesimo scontro violento in un carcere dell'Ecuador dal 2021, il settimo nel corso di quest'anno, episodi che hanno sin qui portato alla morte di 401 persone. L'insurrezione era scoppiata a poche ore dal trasferimento di Jonathan Bermudez, leader della banda di Los Lobos, al carcere di massima sicurezza "La Roca", nella provincia occidentale di Guayaquil. (segue) (Brb)