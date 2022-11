Perù: Corte costituzionale ordina al Congresso di annullare la richiesta di dimissioni contro Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte costituzionale a favore di Castillo avviene mentre prosegue nel Paese la visita della commissione di alto livello dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), che su richiesta dello stesso Castillo ha iniziato ieri una missione nel Paese per valutare la situazione politica. Dopo essersi riunita con il presidente e i vertici delle principali istituzioni, la missione ha incontrato oggi i deputati dell'opposizione ed esponenti della Conferenza episcopale. Parlando alla stampa dopo l'incontro con la missione, Williams ha dichiarato di avere riferito che da parte del Congresso non vi è alcuna "intenzione golpista" nei confronti del governo in carica, come denunciato dal presidente Castillo. "Non siamo un Congresso golpista, tanto meno uno che si discosta da quanto stabilito dalla Costituzione", ha dichiarato. (segue) (Brb)