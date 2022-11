Perù: Corte costituzionale ordina al Congresso di annullare la richiesta di dimissioni contro Castillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo della missione rappresenta una vittoria per la strategia del capo dello Stato, l'ex maestro rurale sottoposto alla costante pressione della piazza e delle istituzioni. Il Consiglio permanente dell'Osa, dove siedono tutti gli ambasciatori dei Paesi membri, ha di fatto riconosciuto a Castillo l'esistenza di una situazione di possibile instabilità: nel documento finale si esprime "solidarietà e appoggio al governo della Repubblica del Perù, eletto democraticamente", si ricorda che "l'esercizio effettivo della democrazia rappresentativa è la base dello Stato di diritto" all'interno dell'Osa, e si offre "appoggio e cooperazione" per "promuovere il dialogo e il rafforzamento del sistema democratico". Una serie di impegni affidati alla missione "di alto livello" visiterà prossimamente il Paese andino, per poi riferire al Consiglio. (Brb)