Usa: immigrazione, 15 Stati a guida repubblicana intraprendono una azione legale

- Quindici Stati Usa guidati da governatori repubblicani hanno intrapreso questa settimana una azione legale congiunta per impedire a un giudice di abrogare il cosiddetto "Titolo 42", una ordinanza varata dall'ex presidente Donald Trump per accelerare le espulsioni di richiedenti asilo dal Paese. I 15 Stati hanno intrapreso l'azione legale dopo che la scorsa settimana un giudice federale ha inficiato l'ordinanza, e fissato il termine del 21 dicembre per la completa dismissione di tale politica da parte dell'amministrazione del presidente Joe Biden. I procuratori generali di Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, Virginia, West Virginia e Wyoming si oppongono alla decisione del giudice, sostenendo che l'eliminazione del Titolo 42 aggraverebbe ulteriormente la crisi migratoria in atto ormai da due anni al confine meridionale degli Stati Uniti. L'amministrazione dell'ex presidente Trump aveva varato l'ordinanza a marzo 2020, citando esigenze di salute pubblica legate all'emergenza pandemica. Lo scorso aprile l'amministrazione Biden ha preso pubblicamente posizione contro il Titolo 42, ma vi ha fatto attivamente ricorso il mese scorso, prima delle elezioni di medio termine, per accelerare temporaneamente le espulsioni di migranti venezuelani in Messico. (Was)