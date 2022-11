Singapore: governo rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il prossimo anno, in risposta al brusco rallentamento delle esportazioni e al peggioramento dello scenario globale. Nel 2023 il prodotto interno lordo di Singapore potrebbe crescere soltanto dello 0,5 per cento, e non supererà nella migliore delle ipotesi il 2,5 per cento, un punto percentuale in meno rispetto alla crescita prevista per il 2022. Il governo ha anche rivisto al ribasso la stima relativa alla crescita nel trimestre luglio-settembre, dal 4,4 al 4,1 per cento. (Fim)