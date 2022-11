Mongolia: Usaid lancia progetto da 2,1 milioni di dollari per adattamento a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha lanciato un progetto triennale da 2,1 milioni di dollari per aiutare le comunità della Mongolia a rispondere efficacemente ai disastri naturali e ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Lo ha annunciato l'ambasciata Usa a Ulan Bator. Il progetto "Comunità resilienti al clima" dell'Usaid, attuato in collaborazione con World Vision, aiuterà le comunità urbane e rurali del Paese a tutelare la loro sicurezza e i loro mezzi di sostentamento nell'eventualità di eventi meteorologici estremi, disastri naturali ed epidemie del bestiame. "La Mongolia è un Paese prone ai disastri naturali, e sfortunatamente il cambiamento climatico ha aumentato la frequenza e la gravità di molti di questi eventi. Questo nuovo progetto Usaid costruisce sulle fondamenta del successo delle precedenti attività di supporto dell'agenzia, che hanno aiutato le comunità mongole a prepararsi e rispondere ai disastri naturali", ha dichiarato l'ambasciatore Usa nel paese, Richard Buangan. (Cip)