Brasile: stato di Paraná avvia processo privatizzazione compagnia elettricità (2)

- Il governo segnala che la privatizzazione "consentirà di garantire la realizzazione degli investimenti necessari per il mantenimento e l'ampliamento della qualità dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica nello Stato". L'amministrazione dello stato ha anche affermato che il modello previsto è quello più usato nei paesi sviluppati, essendo "il più moderno al giorno d'oggi". "In questo modo l'azienda sarà pronta per i cambiamenti che avranno effetti sul settore energetico nei prossimi anni, focalizzati sugli impegni ambientali e sulla generazione pulita", ha affermato. (Brb)