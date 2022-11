Migranti: leader repubblicano McCarthy, segretario Mayorkas si dimetta o valuteremo impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader repubblicano Kevin McCarthy, favorito per l’elezione alla presidenza della Camera dei rappresentanti dopo le elezioni di medio termine di martedì 8 novembre, ha chiesto al segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, di dimettersi, a causa dei problemi di sicurezza legati dall’emergenza migranti al confine con il Messico. Parlando in occasione della sua visita a El Paso, in Texas, McCarthy ha dichiarato che “se non si dimetterà, i repubblicani alla Camera avvieranno indagini nei confronti suoi e del dipartimento che dirige, per valutare il possibile avvio di una procedura di impeachment”. Nel suo intervento, il leader repubblicano ha fatto riferimento ai recenti suicidi tra gli agenti della polizia di frontiera; all’abolizione della politica “Rimani in Messico”, un programma approvato dall’amministrazione Trump per diminuire i flussi migratori provenienti dal Messico; e al tentativo del governo federale di porre fine al Titolo 42, misura varata sempre da Trump per limitare gli arrivi dei richiedenti asilo nel Paese. “Le azioni sue e del dipartimento hanno portato alla più ampia ondata di flussi migratori illegali nella nostra storia: il nostro Paese potrebbe non riprendersi più, ed è per questo che chiedo al segretario di dimettersi dall’incarico”, ha detto McCarthy. (Was)