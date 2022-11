Russia: tetto a prezzo petrolio, Usa concedono esenzione al Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio estratto dal progetto Sakhalin-2 nell'Estremo oriente russo e acquistato dal Giappone verrà esentato dal tetto al prezzo del petrolio greggio che gli Stati Uniti introdurranno il mese prossimo per ridurre le entrate della Russia. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro Usa, in un documento di orientamento pubblicato ieri, 22 novembre. Il tetto al prezzo del petrolio greggio russo, una misura concordata con gli altri Paesi membri del G7 e con l'Australia, verrà introdotto dagli Usa il 5 dicembre. (segue) (Was)