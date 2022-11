Russia: tetto a prezzo petrolio, Usa concedono esenzione al Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Russia ha deciso di confermare la partecipazione delle aziende giapponesi nella nuova nuova struttura proprietaria del progetto di estrazione di petrolio e gas naturale Sakhalin-1, nell'Estremo oriente russo. Lo ha annunciato il 15 novembre il portavoce e segretario capo di Gabinetto del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, definendo la decisione di Mosca "molto significativa per assicurare una fornitura di energia stabile al nostro Paese nel medio e lungo periodo". Il consorzio di aziende giapponesi Sodeco - acronimo di "Sakhalin Oil and Gas Development Co." - detiene una partecipazione del 30 per cento al progetto, che il ministro dell'Industria giapponese Yasutoshi Nishimura ha definito "importante per il Giappone in termini di sicurezza energetica". (segue) (Was)