Cile: violenza in Araucania, arrestato uno dei figli del leader "mapuche" Hector Llaitul (4)

- Si tratta di una novità assoluta nella storia delle relazioni tra Stato cileno e comunità mapuche, un approccio che Boric riconosce aver mutuato anche dall'esperienza del processo di pace in Colombia. Boric non ha mai negato che nella regione si siano compiuti atti di carattere "terroristico", e promesso adeugate risposte legali, ma respinto l'idea di fare ricorso alla legge antiterrorismo, come aveva fatto il governo precedente di Sebastian Pinera, per "i pessimi risultati" ottenuti in fatto di innalzamento della violenza. Il presidente ha inoltre annunciato maggiori investimenti sul sociale e sulla sicurezza con l'obiettivo di "risolvere gli squilibri" che caratterizzano la regione. (segue) (Abu)