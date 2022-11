Medio Oriente: “Axios”, Usa nomineranno rappresentante speciale per la Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha notificato al Congresso di aver nominato Hady Amr, che negli ultimi due anni ha servito come assistente del segretario di Stato per i rapporti tra Israele e Palestina, all’incarico di rappresentante speciale di Washington per la Palestina. Lo ha confermato al portale di informazione “Axios” un alto funzionario del dipartimento di Stato Usa. Secondo le fonti, la decisione rappresenta un segnale di miglioramento nei rapporti tra gli Stati Uniti e le autorità palestinesi, trattandosi della prima volta in cui viene creata una carica all’interno del dipartimento di Stato dedicata a questo tema specifico. Amr lavorerà sotto l’assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari del Vicino Oriente. Secondo altre fonti anonime, le autorità Usa stavano preparando la nomina da mesi. (Was)