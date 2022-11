© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra varata dal governo “è al di sopra delle aspettative”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite a “Cartabianca” su Rai 3. “Abbiamo avuto 30 giorni per fare una legge impegnativa. In cinque anni porteremo a compimento quello che abbiamo promesso ma abbiamo già dato dei segnali per arrivare all’obiettivo”, ha aggiunto Santanchè. (Rin)