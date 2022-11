Brasile: stato di Paraná avvia processo privatizzazione compagnia elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello stato brasiliano di Paraná ha avviato il processo di privatizzazione della Compagnia paranaense dell'Energia (Copel). La società pubblica è responsabile della distribuzione di energia nello Stato e serve 5 milioni di unità di consumo in 394 municipi. Un disegno di legge è stato protocollato dal governo presso l'Assemblea Legislativa (Alep). La privatizzazione dovrebbe avvenire attraverso l'offerta di azioni sul mercato. L'iniziativa prevede che nessun azionista detenga più del 10 per cento delle azioni della società. Il governo del Paraná – che detiene attualmente il 31 per cento del capitale - cesserebbe di essere l'azionista di controllo della società. Tuttavia il governatore, Ratinho Junior, ha anche proposto la creazione di una golden share dello stato. (segue) (Brb)