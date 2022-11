Brasile: partito Bolsonaro impugna risultato presidenziali, giustizia ferma la causa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberale (Pl) del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto l'annullamento di parte dei voti che hanno permesso a Luiz Inacio Lula da Silva di vincere il ballottaggio di fine ottobre. Il ricorso è stato immediatamente sospeso dalla giustizia elettorale, in attesa di un chiarimento nelle argomentazioni. Il presidente del Pl, Valdemar Costa Neto, aveva chiesto di annullare il voto espresso nelle 279 mila urne elettroniche costruite prima del 2020, con standard tecnici che - stando ai risultati di un rapporto tecnico commissionato dal partito -, ne renderebbero incerta la verifica. Esclusi i voti depositati in queste urne, circa il 59 per cento del totale, Bolsonaro avrebbe ottenuto il 51 per cento dei favori, confermandosi presidente. Il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse), Alexander de Moraes, ha però congelato il ricorso dando al Partito liberale 24 ore di tempo per includere nel rapporto tecnico anche i voti espressi nel primo turno, con le stesse schede. Un passaggio che spingerebbe i promotori a rimettere in discussione l'intera tornata elettorale, compreso il risultato delle legislative che ha consegnato al Pl la maggioranza di parlamentari nelle due camere. (Brb)