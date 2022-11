Perù: Corte costituzionale ordina al Congresso di annullare la richiesta di dimissioni contro Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale (Tc) del Perù ha ordinato al Congresso di annullare una richiesta di impeachment per "tradimento alla patria" presentata dall'opposizione contro il presidente Pedro Castillo e già approvata in sede di commissione. Il ricorso chiedeva di inibire il capo dello Stato per cinque anni per aver dichiarato che il suo paese potrebbe agevolare uno sbocco al mare alla Bolivia. Nella risoluzione pubblicata oggi, la Corte costituzionale dichiara in questo modo come "fondata" la richiesta di "habeas corpus" presentata dal presidente contro la sottocommissione per le accuse costituzionali del Parlamento che aveva approvato a febbraio del 2022 la denuncia per tradimento contro Castillo. Il tribunale ha dichiarato altresì "nullo" il rapporto finale elaborato dalla sottocommissione. (segue) (Brb)