Kosovo-Serbia: Tajani, l'Italia c'è per risolvere problemi

- Italia e Kosovo devono avere rapporti costanti “perché dal confronto quotidiano si può trovare sempre una soluzione occasionale, non solo un bel gesto in un momento in cui non si trova un accordo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, a Pristina. Questo, ha detto Tajani, “vuole essere un messaggio per dire che ci siamo, ci siamo per contribuire a trovare una soluzione ai problemi, perché è nel nostro interesse aiutare a risolvere i problemi”. (Seb)