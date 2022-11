Difesa: Crosetto, Italia si contraddistingue in missioni all'estero per dialogo, rispetto e tolleranza - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

22 luglio 2021

- Il ruolo con cui si è contraddistinta l’Italia nella sua partecipazione alle missioni internazionali è quello del dialogo, la pace, il rispetto e la tolleranza. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Casa Italia dopo aver incontrato i militari italiani del comando Kfor. “Ci ha contraddistinto in ogni missione internazionale, è avvenuto in questa parte del mondo, e ci ha contraddistinto a livello militare, come difesa, e a livello diplomatico. Assumiamo una tradizione che nel nostro Paese non è recente ma molto antica”, ha detto Crosetto. (Seb)